Toxicologie médicale

François Testud

ActuaLitté
Dans une approche résolument médicale, le livre apporte des informations claires, validées et utiles pour la pratique, et offre une mise en perspective des thématiques toxicologiques actuelles. Le praticien disposera d'une information fiable, reposant sur l'analyse critique de la littérature internationale, intégrant les principes de la médecine fondée sur les preuves, effectuée à la lumière des 35 ans d'expérience en Toxicologie médicale de l'auteur, libre de tout conflit d'intérêt.

Chez Editions Eska

Genre

Etudes et pratiques profession

Paru le 21/08/2025

728 pages

190,00 €

9782747236638
