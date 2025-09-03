Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Pas la piscine !

Anna Roy, Mademoiselle Caroline, Mademoiselle Caroline

ActuaLitté
Une nouvelle collection où l'amitié permet de traverser toutes les petites et grandes épreuves du quotidien, avec humour et sur un ton vivant, d'aujourd'hui. Inès est desespérée : dès lundi, elle ira à la piscine avec sa classe. Se changer dans les vestaires avec les autres, elle qui est si timide et pudique, c'est impossible ! En plus elle ne sait pas très bien nager, les autres élèves sont forcément meilleurs qu'elle... Avec un peu d'aide et des mots rassurants sur l'intimité et le respect des autres, Inès va dépasser sa peur et retrouver le sourire.

Par Anna Roy, Mademoiselle Caroline, Mademoiselle Caroline
Chez Casterman

Auteur

Anna Roy, Mademoiselle Caroline, Mademoiselle Caroline

Editeur

Casterman

Genre

BD jeunesse divers

Pas la piscine !

Anna Roy, Mademoiselle Caroline, Mademoiselle Caroline

Paru le 03/09/2025

43 pages

Casterman

6,90 €

ActuaLitté
9782203293458
© Notice établie par ORB
