Pas la piscine !

Une nouvelle collection où l'amitié permet de traverser toutes les petites et grandes épreuves du quotidien, avec humour et sur un ton vivant, d'aujourd'hui. Inès est desespérée : dès lundi, elle ira à la piscine avec sa classe. Se changer dans les vestaires avec les autres, elle qui est si timide et pudique, c'est impossible ! En plus elle ne sait pas très bien nager, les autres élèves sont forcément meilleurs qu'elle... Avec un peu d'aide et des mots rassurants sur l'intimité et le respect des autres, Inès va dépasser sa peur et retrouver le sourire.