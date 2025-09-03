Inscription
#Essais

L'analyse quantitative des données

Olivier Martin

ActuaLitté
Cet ouvrage répond avec clarté et rigueur aux questions majeures que se posent tout concepteur d'enquête par questionnaire et toute personne souhaitant analyser statistiquement des données : qu'est-ce qu'un échantillon représentatif, un pourcentage significatif et une "bonne estimation" ? Comment recoder des variables et concevoir des indicateurs ? Comment analyser leurs relations, avec quelles méthodes ? Comment interpréter des résultats ? Sans recours inutile au formalisme mathématique, il expose les principes des raisonnements statistiques en sociologie. Les présentations des méthodes et notions sont accompagnées d'exemples concrets, issus de vraies enquêtes. Tous les éléments sont fournis pour comprendre, analyser et produire des données, que ce soit en sociologie ou dans les domaines des études, du marketing, des sondages d'opinion ou des enquêtes de comportement. L'ouvrage, actualisé dans cette 6e édition, répond aux besoins bien identifiés des étudiants, enseignants comme des chargés d'études.

Par Olivier Martin
Chez Armand Colin

|

Auteur

Olivier Martin

Editeur

Armand Colin

Genre

Sociologie

L'analyse quantitative des données

Olivier Martin

Paru le 03/09/2025

128 pages

Armand Colin

10,00 €

ActuaLitté
9782200642075
