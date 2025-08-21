Inscription
#Essais

Lector & Lectrix Cycle 3 SEGPA

Sylvie Cèbe, Roland Goigoux

ActuaLitté
Un ouvrage de référence de Sylvie Cèbe et Roland Goigoux, conforme aux programmes 2025, pour apprendre à vos élèves, Cycle 3 et SEGPA, à comprendre les textes narratifs qu'ils lisent, au-delà du simple déchiffrage. Lector & Lectrix est un outil didactique qui permet un enseignement explicite et progressif de la compréhension de textes narratifs , au cycle 3 et en Segpa. Il expose tout d'abord les principes didactiques et pédagogiques, puis il propose 7 modules (22 séances d'enseignement) présentés comme des fiches de préparation de séances. Ces modules visent à apprendre aux élèves à : - construire une représentation mentale du texte lors de leur lecture ; - reformuler et raconter ; - raisonner sur ce que le texte dit explicitement et implicitement ; - remplir les blancs du texte ; - répondre à des questions de lecture en justifiant ses choix ; - lire des dialogues. Ces modules sont organisés selon des objectifs faciles à atteindre afin de rendre les élèves actifs et capables de réguler leur lecture et de les amener à réfléchir sur leurs propres stratégies de compréhension. Ressources numériques Les ressources numériques à télécharger contiennent les textes à étudier en collectif à vidéoprojeter et les fiches d'activités individuelles à imprimer.

Par Sylvie Cèbe, Roland Goigoux
Chez Retz

|

Auteur

Sylvie Cèbe, Roland Goigoux

Editeur

Retz

Genre

Pédagogie

Lector & Lectrix Cycle 3 SEGPA

Sylvie Cèbe, Roland Goigoux

Paru le 21/08/2025

168 pages

Retz

44,00 €

9782725647753
