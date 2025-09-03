Inscription
#Essais

Sociologie des arts visuels

Séverine Sofio

ActuaLitté
Première introduction à la sociologie des arts visuels, cet ouvrage présente les concepts-clés et les principales orientations théoriques de ce domaine centré sur les images et les objets issus des beaux-arts, de l'art contemporain ou des arts non-occidentaux. A partir de nombreuses enquêtes, françaises et internationales, ce livre propose une analyse du milieu de l'art et des trajectoires professionnelles des artistes, du passé comme du présent. Il examine entre autres les mécanismes de reconnaissance et de valorisation des oeuvres, le rôle déterminant des intermédiaires et explore le fonctionnement du marché de l'art, ainsi que celui des musées. Enfin, une attention particulière est portée aux différentes manières d'aborder l'expérience des publics et des politiques en matière de préservation du patrimoine ou de soutien à la création. Conçu comme une synthèse accessible à tous, ce manuel s'adresse autant aux étudiants qu'aux chercheurs ou aux amateurs souhaitant aborder l'art sous un angle sociologique.

Par Séverine Sofio
Chez Armand Colin

|

Auteur

Séverine Sofio

Editeur

Armand Colin

Genre

Sociologie

Sociologie des arts visuels

Séverine Sofio

Paru le 03/09/2025

166 pages

Armand Colin

18,90 €

ActuaLitté
9782200634285
