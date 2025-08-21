L'inconscient systémique

Et si la thérapie systémique s'ouvrait pleinement aux sciences humaines ?? Dans cet ouvrage incisif, Thomas Will propose un pas de côté : faire dialoguer la pensée de Pierre Bourdieu avec la pratique clinique des systémiciens. Loin d'un simple exercice théorique, cette rencontre entre sociologie et systémique fait émerger une lecture inédite des conflits internes que vivent les individus et les groupes - entre tradition et innovation, loyauté et liberté, audace et retenue. Contre l'idée d'une systémique cantonnée aux sciences dures, l'auteur revendique une approche profondément humaine, où les notions de capital, d'habitus, de culture et de pouvoir symbolique prennent toute leur place dans la lecture des dynamiques familiales et institutionnelles. En analysant les tensions sociales dans le champ thérapeutique, il invite à une posture clinique critique, engagée, capable de résister à l'aliénation et à la reproduction des normes. Ce livre invite à penser autrement, penser plus large en offrant un nouvel outillage conceptuel pour comprendre les enjeux sociaux à l'oeuvre dans chaque situation clinique. Un ouvrage essentiel pour les praticiens qui souhaitent élargir leur regard et faire du contexte sociologique un véritable levier clinique.