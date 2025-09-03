Inscription
#Essais

Ramses : Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies

Dominique David, Thierry de Montbrial

ActuaLitté
RAMSES, l'ouvrage prospectif de référence, propose chaque année à un large public (étudiant, enseignant, manager, journaliste, diplomate...) les clés et repères indispensables pour décrypter les évolutions du monde, selon un credo simple : "Eclairer, ne rien imposer". RAMSES 2026 interroge le monde d'après autour de 3 thématiques. Assorti d'un riche appareil documentaire (annexes statistiques, chronologie, cartographie originale) et de vidéos des auteurs venant compléter et approfondir les analyses de l'ouvrage.

Auteur

Editeur

Genre

Economie - Publication annuell

Ramses : Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies

Paru le 03/09/2025

380 pages

27,00 €

9782100882601
