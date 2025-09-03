Ramses : Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies

RAMSES, l'ouvrage prospectif de référence, propose chaque année à un large public (étudiant, enseignant, manager, journaliste, diplomate...) les clés et repères indispensables pour décrypter les évolutions du monde, selon un credo simple : "Eclairer, ne rien imposer". RAMSES 2026 interroge le monde d'après autour de 3 thématiques. Assorti d'un riche appareil documentaire (annexes statistiques, chronologie, cartographie originale) et de vidéos des auteurs venant compléter et approfondir les analyses de l'ouvrage.
Par
Dominique David, Thierry de Montbrial Chez
Dunod
