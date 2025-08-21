Les hommes manquent de courage

La vie de Jessie lui échappe. Elle n'y arrive plus avec Marco, son fils de 15 ans. Chaque discussion dérape : des cris, des fugues. Marco a disparu depuis trois jours quand, un soir, il l'appelle. Il est à une fête. Sa mère doit venir le chercher. Vite. Le soir tombe, la ville s'éloigne dans le rétroviseur. Ils ont une nuit pour tout se dire. Mathieu Palain est une figure montante de la littérature du réel, auteur de Sale gosse et Ne t'arrête pas de courir (prix Interallié, Grand Prix des lectrices de ELLE 2021). " Electrisant et inoubliable. " ELLE " Une héroïne magnifique ! " C à vous " Un huis clos à 100 à l'heure. " Le Point " Héritier de Florence Aubenas et d'Emmanuel Carrère, Mathieu Palain signe un livre bouleversant. " Le Parisien