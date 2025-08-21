Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Les hommes manquent de courage

Mathieu Palain

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La vie de Jessie lui échappe. Elle n'y arrive plus avec Marco, son fils de 15 ans. Chaque discussion dérape : des cris, des fugues. Marco a disparu depuis trois jours quand, un soir, il l'appelle. Il est à une fête. Sa mère doit venir le chercher. Vite. Le soir tombe, la ville s'éloigne dans le rétroviseur. Ils ont une nuit pour tout se dire. Mathieu Palain est une figure montante de la littérature du réel, auteur de Sale gosse et Ne t'arrête pas de courir (prix Interallié, Grand Prix des lectrices de ELLE 2021). " Electrisant et inoubliable. " ELLE " Une héroïne magnifique ! " C à vous " Un huis clos à 100 à l'heure. " Le Point " Héritier de Florence Aubenas et d'Emmanuel Carrère, Mathieu Palain signe un livre bouleversant. " Le Parisien

Par Mathieu Palain
Chez Collection Proche

|

Auteur

Mathieu Palain

Editeur

Collection Proche

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les hommes manquent de courage par Mathieu Palain

Commenter ce livre

 

Les hommes manquent de courage

Mathieu Palain

Paru le 21/08/2025

Collection Proche

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493909978
9782493909978
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.