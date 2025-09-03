Le commerce de demain : le pouvoir du local

Comment les points de vente physiques peuvent-ils rester compétitifs face à la concurrence d'Internet ? Quelles sont les nouvelles habitudes de consommation et les besoins des clients ? La montée du commerce en ligne, le défi de la compétitivité en période d'inflation et la remise en question du prospectus papier bouleversent les business models des enseignes de retail. S'adapter ou disparaître est leur seul choix. Ce livre offre aux commerces locaux les meilleures pratiques issues de la grande distribution pour : - répondre à la demande d'une clientèle toujours plus connectée ; - collaborer avec les marques locales et renforcer le lien humain en répondant aux - attentes des consommateurs ; - optimiser leur utilisation du digital et des réseaux sociaux pour attirer de nouveaux clients. Etayé par de multiples interviews d'experts et cas d'entreprises, cet ouvrage vous donne les clés pour fidéliser les clients et devenir un acteur local, digital et vertueux.