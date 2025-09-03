Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le commerce de demain : le pouvoir du local

Jonathan Le Borgne, Cédric Pradier, Paul Hermay

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment les points de vente physiques peuvent-ils rester compétitifs face à la concurrence d'Internet ? Quelles sont les nouvelles habitudes de consommation et les besoins des clients ? La montée du commerce en ligne, le défi de la compétitivité en période d'inflation et la remise en question du prospectus papier bouleversent les business models des enseignes de retail. S'adapter ou disparaître est leur seul choix. Ce livre offre aux commerces locaux les meilleures pratiques issues de la grande distribution pour : - répondre à la demande d'une clientèle toujours plus connectée ; - collaborer avec les marques locales et renforcer le lien humain en répondant aux - attentes des consommateurs ; - optimiser leur utilisation du digital et des réseaux sociaux pour attirer de nouveaux clients. Etayé par de multiples interviews d'experts et cas d'entreprises, cet ouvrage vous donne les clés pour fidéliser les clients et devenir un acteur local, digital et vertueux.

Par Jonathan Le Borgne, Cédric Pradier, Paul Hermay
Chez Dunod

|

Auteur

Jonathan Le Borgne, Cédric Pradier, Paul Hermay

Editeur

Dunod

Genre

Vente

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le commerce de demain : le pouvoir du local par Jonathan Le Borgne, Cédric Pradier, Paul Hermay

Commenter ce livre

 

Le commerce de demain : le pouvoir du local

Jonathan Le Borgne, Cédric Pradier, Paul Hermay

Paru le 03/09/2025

224 pages

Dunod

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100882519
9782100882519
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.