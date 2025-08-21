Nous n'étions pas des tendres

Le temps d'un été, Hélène revient s'occuper de son père, dans la maison de famille au bord du lac. Rien n'a changé : ni les gens du village, ni les lieux, ni cette pesanteur qu'elle a fuie en partant à Paris. Sur la place du marché, elle croise le regard d'un ancien amant. Leurs corps se retrouvent. Pour tous les deux, cet amour d'automne a le goût de la liberté. Que reste-t-il en nous d'ici quand la vie nous emporte ailleurs ? Dans ce roman éblouissant de sensualité et de lucidité, Sylvie Gracia nous éclaire sur le temps qui passe et le chemin à parcourir pour être libre. " L'écriture de Sylvie Gracia frappe par sa dimension sensuelle et charnelle. " Le Monde " L'histoire d'une vie qui défile, avec ses bonheurs et ses plaies non refermées. " Le Parisien " Une liberté retrouvée. Lumineux ! " ELLE