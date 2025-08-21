Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Nous n'étions pas des tendres

Sylvie Gracia

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le temps d'un été, Hélène revient s'occuper de son père, dans la maison de famille au bord du lac. Rien n'a changé : ni les gens du village, ni les lieux, ni cette pesanteur qu'elle a fuie en partant à Paris. Sur la place du marché, elle croise le regard d'un ancien amant. Leurs corps se retrouvent. Pour tous les deux, cet amour d'automne a le goût de la liberté. Que reste-t-il en nous d'ici quand la vie nous emporte ailleurs ? Dans ce roman éblouissant de sensualité et de lucidité, Sylvie Gracia nous éclaire sur le temps qui passe et le chemin à parcourir pour être libre. " L'écriture de Sylvie Gracia frappe par sa dimension sensuelle et charnelle. " Le Monde " L'histoire d'une vie qui défile, avec ses bonheurs et ses plaies non refermées. " Le Parisien " Une liberté retrouvée. Lumineux ! " ELLE

Par Sylvie Gracia
Chez Collection Proche

|

Auteur

Sylvie Gracia

Editeur

Collection Proche

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nous n'étions pas des tendres par Sylvie Gracia

Commenter ce livre

 

Nous n'étions pas des tendres

Sylvie Gracia

Paru le 21/08/2025

Collection Proche

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487891159
9782487891159
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.