Cet ouvrage expose les fondements théoriques indispensables à l'utilisation des systèmes d'information géographique (SIG) en présentant de manière simple les modèles vecteur et raster, les standards OGC, le SQL spatial ou les modèles numériques de terrain. Des exercices reprennent chaque notion théorique en insistant sur la complémentarité entre GRASS et QGIS. Cette troisième édition est réactualisée en fonction de l'évolution des logiciels, en particulier de la version 8 de GRASS. Elle comprend également un nouvel exercice sur les SIG nomades pour la saisie des données terrain à l'aide d'une tablette