
Systèmes d'information géographique

Yves Auda

ActuaLitté
Cet ouvrage expose les fondements théoriques indispensables à l'utilisation des systèmes d'information géographique (SIG) en présentant de manière simple les modèles vecteur et raster, les standards OGC, le SQL spatial ou les modèles numériques de terrain. Des exercices reprennent chaque notion théorique en insistant sur la complémentarité entre GRASS et QGIS. Cette troisième édition est réactualisée en fonction de l'évolution des logiciels, en particulier de la version 8 de GRASS. Elle comprend également un nouvel exercice sur les SIG nomades pour la saisie des données terrain à l'aide d'une tablette

Par Yves Auda
Chez Dunod

|

Auteur

Yves Auda

Editeur

Dunod

Genre

SIG

Systèmes d'information géographique

Yves Auda

Paru le 03/09/2025

212 pages

Dunod

27,00 €


