Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Objectif Japon !

Sophie Thomas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une méthode de langue 100 % pratique pour savoir dire et écrire l'essentiel en japonais Vous partez de zéro ou au contraire vous avez essayé d'apprendre le japonais depuis des années, mais vous ne progressez pas, vous manquez de temps ou vous ne savez pas par où commencer ? La méthode Objectif Japon ! est conçue pour les débutants (autodidactes, passionnés par la culture nippone) qui veulent rapidement acquérir les bases du japonais et pouvoir se sentir autonomes en partant en voyage. Comment ? Grâce à une méthode axée pratique, ludique et progressive qui vous dit exactement quoi faire et à quel moment. Chaque chapitre aborde des notions linguistiques essentielles. L'ensemble formant un voyage initiatique linguistique et culturel. Chaque chapitre/module aborde des notions linguistiques essentielles Ces notions sont illustrées et mises en pratique via les récits de Sophie L'ensemble formant un voyage initiatique linguistique et culturel aux côtés de Sophie

Par Sophie Thomas
Chez Eyrolles

|

Auteur

Sophie Thomas

Editeur

Eyrolles

Genre

Auto-apprentissage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Objectif Japon ! par Sophie Thomas

Commenter ce livre

 

Objectif Japon !

Sophie Thomas

Paru le 21/08/2025

291 pages

Eyrolles

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416019937
9782416019937
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.