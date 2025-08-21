Une méthode de langue 100 % pratique pour savoir dire et écrire l'essentiel en japonais Vous partez de zéro ou au contraire vous avez essayé d'apprendre le japonais depuis des années, mais vous ne progressez pas, vous manquez de temps ou vous ne savez pas par où commencer ? La méthode Objectif Japon ! est conçue pour les débutants (autodidactes, passionnés par la culture nippone) qui veulent rapidement acquérir les bases du japonais et pouvoir se sentir autonomes en partant en voyage. Comment ? Grâce à une méthode axée pratique, ludique et progressive qui vous dit exactement quoi faire et à quel moment. Chaque chapitre aborde des notions linguistiques essentielles. L'ensemble formant un voyage initiatique linguistique et culturel. Chaque chapitre/module aborde des notions linguistiques essentielles Ces notions sont illustrées et mises en pratique via les récits de Sophie L'ensemble formant un voyage initiatique linguistique et culturel aux côtés de Sophie