Le manuel de survie des parents

Pourquoi se met-il en colère pour un oui ou pour un non ? Comment réagir quand il refuse de faire ce que je lui demande ? Faut-il lui apprendre la politesse dès qu'il est en âge de parler ? La psychologue pour enfants Héloïse Junier a rassemblé les questions les plus fréquentes que les jeunes parents se posent sur leur enfant. Sous forme de fiches pratiques, elle y répond sur la base de la recherche scientifique et des dernières découvertes sur le cerveau. Elle décrypte avec humour et bienveillance le comportement de nos jeunes enfants, balaie les nombreuses idées reçues et livre de précieux conseils. Préface du Pr Rebecca Shankland