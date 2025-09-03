Inscription
ActuaLitté
Et si l'IA révélait vos compétences de manager ? Entre promesse d'efficacité et peur de l'obsolescence des compétences, l'IA bouleverse le monde du travail. Mais comment aborder sereinement cette transformation et accompagner les changements qu'elle impose ? La solution ? L'Appreciative Inquiry. Pas à pas, cette méthode novatrice va vous aider à accompagner les transitions grâce à une approche en cinq étapes. - Définir des objectifs : à quoi servira l'IA dans votre entreprise ? - Identifier les forces et les réussites de votre équipe : que savez-vous déjà faire ? - Imaginer l'avenir : comment intégrer l'IA de manière constructive ? - Initier le changement : mettre en place les premières actions. - Vivre le changement : intégrer l'IA à vos pratiques. A travers des exemples concrets et des témoignages, ce livre vous aidera à poser les bonnes questions et à redonner du sens à votre management. Ce n'est pas la technologie qui fera la différence, mais la façon dont vous l'intégrez ! Une méthode éprouvée qui a déjà conquis des centaines de managers !

Chez Dunod

Auteur

Jean-Christophe Barralis, Linda Molki

Editeur

Dunod

Genre

Management

L'art de manager avec l'IA

Jean-Christophe Barralis, Linda Molki

Paru le 03/09/2025

224 pages

Dunod

25,00 €

ActuaLitté
9782100876549
© Notice établie par ORB
