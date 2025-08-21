The Love Code

Les contraires s'attirent dans cette comédie romantique STEM, lorsqu'une geek super intelligente rencontre un milliardaire mauvais garçon. Melody est passionnée par l'informatique, diplômée du MIT, elle est brillante. Elle passe un entretien pour l'emploi de ses rêves dans une entreprise du secteur aérospatial à Los Angeles. Mais la dernière chose à laquelle elle s'attend est de découvrir que son coup d'un soir à l'université travaille là, et qu'il est le fils du PDG. Jeremy a une petite amie et plutôt une mauvaise réputation, Melody décide donc de garder ses distances. Malgré ses bonnes intentions, elle ne semble pas pouvoir l'écarter de sa vie. Alors que les deux commencent à forger une amitié improbable, l'attirance de Melody pour Jeremy devient plus profonde qu'elle n'est prête à l'admettre. Celle qui joue toujours la sécurité peut-elle prendre un risque avec ce bad boy ?