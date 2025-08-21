Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

The Love Code

Alexia Barat, Susannah Nix

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les contraires s'attirent dans cette comédie romantique STEM, lorsqu'une geek super intelligente rencontre un milliardaire mauvais garçon. Melody est passionnée par l'informatique, diplômée du MIT, elle est brillante. Elle passe un entretien pour l'emploi de ses rêves dans une entreprise du secteur aérospatial à Los Angeles. Mais la dernière chose à laquelle elle s'attend est de découvrir que son coup d'un soir à l'université travaille là, et qu'il est le fils du PDG. Jeremy a une petite amie et plutôt une mauvaise réputation, Melody décide donc de garder ses distances. Malgré ses bonnes intentions, elle ne semble pas pouvoir l'écarter de sa vie. Alors que les deux commencent à forger une amitié improbable, l'attirance de Melody pour Jeremy devient plus profonde qu'elle n'est prête à l'admettre. Celle qui joue toujours la sécurité peut-elle prendre un risque avec ce bad boy ?

Par Alexia Barat, Susannah Nix
Chez Chatterley

|

Auteur

Alexia Barat, Susannah Nix

Editeur

Chatterley

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Love Code par Alexia Barat, Susannah Nix

Commenter ce livre

 

The Love Code

Susannah Nix trad. Alexia Barat

Paru le 21/08/2025

400 pages

Chatterley

18,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385790257
9782385790257
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.