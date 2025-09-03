Inscription
#Essais

Le petit management

Nathalie Houver

ActuaLitté
En 48 pages et 16 fiches pratiques, le Petit Management fournit toutes les compétences fondamentales du management, via des outils méthodologiques, des mini-tests et des autocoachings, notamment : - communiquer - gérer son temps - déléguer et contrôler - conduire une réunion - coacher, motiver et fixer des objectifs - inspirer - conduire le changementPlus de 30 000 exemplaires vendus depuis la première édition ! ++ Nouveau : inclus un test interactif pour tester ses connaissances ++------------------------------------? Depuis 20 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés en gestion d'entreprise. Indispensables, précis et pratiques, ils sont structurés en fiches synthétiques, dans un format très accessible de 48 pages. ? Avec une vingtaine de titres mis à jour chaque année, ils sont un repère incontournable pour tout étudiant ou professionnel. ------------------------------------

Par Nathalie Houver
Chez Dunod

|

Auteur

Nathalie Houver

Editeur

Dunod

Genre

Management

Le petit management

Nathalie Houver

Paru le 03/09/2025

48 pages

Dunod

4,90 €

ActuaLitté
9782100875689
© Notice établie par ORB
