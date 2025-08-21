TS Revolution Tome 1

Mikio, un fêtard invétéré, convainc une femme de passer la nuit avec lui. Mais au réveil, il découvre avec stupeur qu'il s'est transformé en fille ! La situation se complique lorsque son ami Tomoya débarque et, incrédule, finit par succomber à cette nouvelle "Mikio". Le lendemain, c'est Tomoya qui se réveille dans le corps d'une femme ! Alors que les transformations s'enchaînent, un mystérieux virus de féminisation semble se propager, menaçant le monde entier. Plongez dans ce manga captivant signé Takuto Shiki, mêlant sensualité et mystère, et explorez les conséquences d'une pandémie hors du commun !