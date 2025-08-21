Inscription
TS Revolution Tome 1

Shiki Takuto

Mikio, un fêtard invétéré, convainc une femme de passer la nuit avec lui. Mais au réveil, il découvre avec stupeur qu'il s'est transformé en fille ! La situation se complique lorsque son ami Tomoya débarque et, incrédule, finit par succomber à cette nouvelle "Mikio". Le lendemain, c'est Tomoya qui se réveille dans le corps d'une femme ! Alors que les transformations s'enchaînent, un mystérieux virus de féminisation semble se propager, menaçant le monde entier. Plongez dans ce manga captivant signé Takuto Shiki, mêlant sensualité et mystère, et explorez les conséquences d'une pandémie hors du commun !

Par Shiki Takuto
Chez Hot manga

Auteur

Shiki Takuto

Editeur

Hot manga

Genre

Hentai/porno

TS Revolution Tome 1

Shiki Takuto

Paru le 21/08/2025

196 pages

Hot manga

11,95 €

9782385041007
