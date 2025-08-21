Tsukimichi - Moonlit Fantasy Tome 7

La firme Kuzunoha ouvre sa première boutique !! Encore affecté par l'explosion qui a eu lieu dans la sous-dimension, Makoto est débordé par les préparatifs du lancement de la société Kuzunoha. Afin d'échapper à la pression des dirigeants, il songe à s'installer dans la ville académique de Rotsgard pour vivre librement de son commerce. Un commerce inconnu déclenche une révolution des méthodes de distribution ? ! Le 7e tome des pérégrinations dans un autre monde d'un héros malchanceux bien trop débordé !!