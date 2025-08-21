Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

Tsukimichi - Moonlit Fantasy Tome 7

Kei Azumi, Kotora Kino

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La firme Kuzunoha ouvre sa première boutique !! Encore affecté par l'explosion qui a eu lieu dans la sous-dimension, Makoto est débordé par les préparatifs du lancement de la société Kuzunoha. Afin d'échapper à la pression des dirigeants, il songe à s'installer dans la ville académique de Rotsgard pour vivre librement de son commerce. Un commerce inconnu déclenche une révolution des méthodes de distribution ? ! Le 7e tome des pérégrinations dans un autre monde d'un héros malchanceux bien trop débordé !!

Par Kei Azumi, Kotora Kino
Chez Meian Editions

|

Auteur

Kei Azumi, Kotora Kino

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tsukimichi - Moonlit Fantasy Tome 7 par Kei Azumi, Kotora Kino

Commenter ce livre

 

Tsukimichi - Moonlit Fantasy Tome 7

Kei Azumi, Kotora Kino

Paru le 21/08/2025

196 pages

Meian Editions

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385031732
9782385031732
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.