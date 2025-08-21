Inscription
De boue et de cendres

Amélie Antoine

Colombie, 1985. Le Nevado del Ruiz, qui bouillonne depuis des mois, entre en éruption, engloutissant la ville d'Armero sous des torrents de boue. La menace était connue et, pourtant, rien n'a été fait pour évacuer les habitants. En moins d'une demi-heure, tout est détruit. Au petit matin, il ne reste plus qu'une immense étendue grisâtre. Immergée dans cette boue, prisonnière des décombres de sa maison, une adolescente de 13 ans reprend doucement conscience. Elle s'appelle Omayra Sanchez. Ceci est son histoire.

Par Amélie Antoine
Chez Le Muscadier

Auteur

Amélie Antoine

Editeur

Le Muscadier

Genre

Romans, témoignages & Co

De boue et de cendres

Amélie Antoine

Paru le 21/08/2025

143 pages

Le Muscadier

14,50 €

9782383020691
© Notice établie par ORB
