De boue et de cendres

Colombie, 1985. Le Nevado del Ruiz, qui bouillonne depuis des mois, entre en éruption, engloutissant la ville d'Armero sous des torrents de boue. La menace était connue et, pourtant, rien n'a été fait pour évacuer les habitants. En moins d'une demi-heure, tout est détruit. Au petit matin, il ne reste plus qu'une immense étendue grisâtre. Immergée dans cette boue, prisonnière des décombres de sa maison, une adolescente de 13 ans reprend doucement conscience. Elle s'appelle Omayra Sanchez. Ceci est son histoire.