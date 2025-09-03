Inscription
#Beaux livres

John Singer Sargent

A préciser, Larousse, Sandrine Andrews

ActuaLitté
John Singer Sargent est, avec James McNeill Whistler, l'artiste américain le plus célèbre de sa génération et sans doute l'un des plus grands peintres du xixe siècle et du début du xxe siècle. Adulé aux Etats-Unis, il est aussi célébré au Royaume-Uni où il a effectué la majeure partie de sa carrière. En France cependant, son oeuvre demeure encore méconnue. C'est pourtant bien à Paris que le jeune peintre s'est formé : il y a développé son style et son réseau d'artistes, a connu ses premiers succès et réalisé parmi ses plus grands chefs-d'oeuvre, de la mystérieuse Madame X à l'envoûtant Jardin du Luxembourg... Richement illustré, ce panorama retrace l'ascension fulgurante d'un artiste qui a porté à son apogée l'art subtil du portrait, avec une délicatesse et une modernité rares. Ses nombreuses effigies brossent le tableau captivant d'une société en pleine mutation. Un monde en mouvement, qu'il parcourt et qu'il peint avec passion, jusqu'à la tragédie de la Première Guerre mondiale.

Par A préciser, Larousse, Sandrine Andrews
Chez Larousse

|

Auteur

A préciser, Larousse, Sandrine Andrews

Editeur

Larousse

Genre

Monographies

John Singer Sargent

A préciser, Larousse, Sandrine Andrews

Paru le 03/09/2025

128 pages

Larousse

14,99 €

9782036083684
© Notice établie par ORB
