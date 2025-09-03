Inscription
#Essais

Broken pussy

Mathilde Piton

Cet ouvrage est le témoignage d'une jeune femme trentenaire sur son parcours d'infertilité. L'objectif de ce récit sans fard, mais écrit avec beaucoup d'humour et d'auto-dérision est de rendre visible cette pathologie invisible de l'extérieur, souvent vécue de façon solitaire car il est difficile de parler de cette pathologie avec ses proches. Organisé de façon chronologique, ce livre aborde : -les nombreuses épreuves qui jalonnent le parcours d'infertilité : les examens de dépistage invasifs (hystérosalpingographie, hystéroscopie), les traitements contraignants non sans effets secondaires et qui n'ont pas toujours de résultats... -la valse des émotions et l'instabilité psychologique qui peut s'installer : le sentiment d'injustice ou la culpabilité, la tristesse et la déception suite aux échecs répétés de PMA, le stress de pas y arriver... Les femmes qui ont, vont avoir recours à la PMA se reconnaîtront dans ces pages et y trouveront du réconfort et de l'espoir. En effet, après plusieurs années d'essai, Mathilde est tombée enceinte !

Par Mathilde Piton
Chez Larousse

|

Auteur

Mathilde Piton

Editeur

Larousse

Genre

Désir d'enfant, stérilité

Broken pussy

Mathilde Piton

Paru le 03/09/2025

270 pages

Larousse

19,99 €

9782036077195
