Construis ton patrimoine même en partant de zéro !

Les emprunts courts, c'est toujours mieux > Faux Le pacs assure un héritage pour mon partenaire en cas de décès > Faux Il faut vite acheter sa résidence principale > Faux Pour assurer l'avenir de mon enfant, le mieux est d'ouvrir un livret A > Faux A chaque étape de la vie, nous devons faire des choix financiers, souvent sans y voir clair. Résultat : épargne qui dort, erreurs coûteuses, projets retardés... Que vous soyez débutant ou plus aguerri, Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, experts en gestion de patrimoine, vous aident à reprendre la main sur votre avenir financier ! En 12 grandes décisions simples et concrètes, illustrées d'exemples chiffrés, vous apprendrez à épargner mieux, investir intelligemment, réduire vos impôts, protéger votre famille et préparer votre héritage. Un guide indispensable pour ceux qui veulent arrêter de subir... et bâtir un patrimoine solide ! Avec la collaboration de Jean-François Delage.