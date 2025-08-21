Inscription
#Roman francophone

Tyrannie

Richard Malka

ActuaLitté
Aux portes de l'Occident, un dictateur opprime son peuple au nom de la pureté. Les enfants ont le visage masqué et les citoyens récitent en masse un petit livre dont l'idéologie venimeuse contamine le monde. A Paris, dans une cour d'assises scrutée par la presse internationale, un homme ayant fui ce pays après avoir échappé à un massacre tente de justifier le crime qu'il a commis de sang-froid. Son avocat, intense et secret, doit obtenir l'impossible : l'acquittement d'un meurtrier qui revendique un acte destiné à réveiller les consciences. A ses côtés, la nuit, le jour, une réfugiée politique à laquelle il se lie de passion trouble : qui manipule qui ? Journalistes, témoins, avocats, juges et intellectuels de notre temps se retrouvent dans ce procès pour l'Histoire.

Par Richard Malka
Chez Mon poche

|

Auteur

Richard Malka

Editeur

Mon poche

Genre

Littérature française

Tyrannie

Richard Malka

Paru le 21/08/2025

432 pages

Mon poche

9,40 €

ActuaLitté
9782379131882
© Notice établie par ORB
