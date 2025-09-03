Qui n'a jamais souhaité être invisible ? Ou au contraire, qui n'a jamais souhaité cesser d'être invisible ? Le problème, c'est que je n'ai jamais réussi à bien contrôler ce pouvoir : quand je voulais être invisible, les gens ne voyaient plus que moi, et quand je voulais que tout le monde me remarque, mon corps commençait à disparaître. Emouvant, poignant, différent... Invisible raconte, à travers les yeux d'un enfant, une histoire touchante sur ce que signifie grandir, mûrir et surmonter le traumatisme du harcèlement à l'adolescence.