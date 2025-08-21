Inscription
Ordre et Chaos

Raphaëlle Pache, Alexis Menard

Il a la magie, elle a la science. Bientôt, ils auront la guerre. Officiellement, Nicolaï Attano est à la tête des plus grandes aciéries de Lynchaven, mais dans l'ombre, il dirige la Ruelle, le quartier magique de la ville. De son côté, Camilla Marchese est l'héritière endettée du chemin de fer de Lynchaven, et rivale ancestrale des Attano. Lorsqu'elle se retrouve contrainte d'épouser Nicolaï pour rembourser les dettes de sa famille, Camilla ne sait pas qu'elle engage plus que sa main. Car son fiancé est déterminé à tirer profit de cette union et à récolter les informations qui lui manquent pour démasquer le Collecteur, un mystérieux criminel qui sévit dans la Ruelle. Mais leur contrat stipule qu'ils n'ont que six semaines. Six semaines avant qu'ils ne soient définitivement liés. Six semaines pour qu'ils dévoilent les complots qui gangrènent la ville, les secrets qui les lient et les sentiments qui pourraient les faire sombrer... Traduit de l'anglais par Raphaëlle Pache

9782378767464
