Comme le fait la lumière

Anne-Fleur Multon, Diglee

Les Sorcières dans un concours de cuisine ! Ali, Itaï, Azza et Maria habitent chacune aux quatre coins du monde, mais partagent une amitié en béton et une chaîne YouTube créative et drôle : Allô Sorcières. Elles connaissent tout les unes des autres, y compris la passion d'Azza pour la cuisine. Alors, quand elles découvrent que leur émission préférée, La Relève de la Brigade, cherche des adolescents pour son prochain concours TV, Ali, Itaï et Maria inscrivent en douce leur amie, aussitôt contactée par la production. Ravie d'y participer, Azza découvre un monde bien plus difficile qu'elle ne l'avait soupçonné. Car en coulisses, l'amour de la cuisine est concurrencé par celui du showbiz... Saura-t-elle tirer son épingle du jeu ?

Anne-Fleur Multon, Diglee
Chez Poulpe fictions

Auteur

Anne-Fleur Multon, Diglee

Editeur

Poulpe fictions

Genre

Amour et amitié

Comme le fait la lumière

Anne-Fleur Multon, Diglee

Paru le 21/08/2025

224 pages

Poulpe fictions

12,95 €

9782377423149
