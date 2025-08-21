Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

Tenir une auberge magique

Laureline Chaplain, Sangu Mandanna

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Réservez une chambre dans ce cottage pas comme les autres et laissez la magie opérer... Sera Swan était autrefois l'une des plus jeunes et plus puissantes sorcières de sa génération... jusqu'au jour où tout a basculé. En ramenant sa grand-tante Jasmine d'entre les morts, elle a perdu la majeure partie de sa magie et a même été bannie de sa guilde. (Ca lui apprendra à suivre les conseils douteux d'une renarde à la langue bien pendue ! ) De sorte que, désormais, sa vie se résume à s'occuper d'une auberge magique capricieuse et de ses hôtes tous plus loufoques les uns que les autres. Mais voilà qu'après quinze longues années, elle finit par mettre la main (en toute légalité... ou pas, et à l'insu de son ancienne guilde... ou pas) sur un sortilège capable de lui rendre enfin ses pouvoirs. Le hic (car il y en a toujours un) ? Il est écrit dans une langue que plus personne n'est capable de déchiffrer. Plus personne, sauf peut-être Luke Larsen, leur tout nouveau pensionnaire et ancien crush de Sera quand elle était ado... La jeune femme a une deuxième chance de remettre sa vie - et sa magie - sur les rails. Comment pourrait-elle passer à côté ? L'autrice de La Société très secrète des sorcières extraordinaires nous embarque dans une nouvelle romance feel good où la drôle de famille qu'on se choisit s'avère être parfois la plus magique d'entre toutes.

Par Laureline Chaplain, Sangu Mandanna
Chez Lumen

|

Auteur

Laureline Chaplain, Sangu Mandanna

Editeur

Lumen

Genre

Fantastique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tenir une auberge magique par Laureline Chaplain, Sangu Mandanna

Commenter ce livre

 

Tenir une auberge magique

Sangu Mandanna trad. Laureline Chaplain

Paru le 21/08/2025

512 pages

Lumen

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782371024601
9782371024601
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.