Tenir une auberge magique

Réservez une chambre dans ce cottage pas comme les autres et laissez la magie opérer... Sera Swan était autrefois l'une des plus jeunes et plus puissantes sorcières de sa génération... jusqu'au jour où tout a basculé. En ramenant sa grand-tante Jasmine d'entre les morts, elle a perdu la majeure partie de sa magie et a même été bannie de sa guilde. (Ca lui apprendra à suivre les conseils douteux d'une renarde à la langue bien pendue ! ) De sorte que, désormais, sa vie se résume à s'occuper d'une auberge magique capricieuse et de ses hôtes tous plus loufoques les uns que les autres. Mais voilà qu'après quinze longues années, elle finit par mettre la main (en toute légalité... ou pas, et à l'insu de son ancienne guilde... ou pas) sur un sortilège capable de lui rendre enfin ses pouvoirs. Le hic (car il y en a toujours un) ? Il est écrit dans une langue que plus personne n'est capable de déchiffrer. Plus personne, sauf peut-être Luke Larsen, leur tout nouveau pensionnaire et ancien crush de Sera quand elle était ado... La jeune femme a une deuxième chance de remettre sa vie - et sa magie - sur les rails. Comment pourrait-elle passer à côté ? L'autrice de La Société très secrète des sorcières extraordinaires nous embarque dans une nouvelle romance feel good où la drôle de famille qu'on se choisit s'avère être parfois la plus magique d'entre toutes.