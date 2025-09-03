Inscription
Cuisiner pour ceux qu'on aime

Carolina Gelen, Marion Richaud, Nico Schinco

Dans son premier livre de cuisine, Carolina Gelen partage 100 recettes simples et réconfortantes, avec pour seul principe : un maximum de saveurs pour un minimum d'effort ! Quels que soit votre humeur ou votre niveau en cuisine, vous y trouverez des recettes créatives qui plairont au plsu grand monde, conçues avec des ingrédients du quotidien. Ses recettes telles que l'escalope de poulet avec gremolata au citron caramélisé, les lasagnes aux champignons, les haricots au brocoli et au cheddar ou encore le gâteau renversé à l'ananas et à la noix de coco ont permis à Pass the plate de se hisser à la huitième place dans la liste des best sellers du New York Times en octobre 2024.

Chez Hachette

Auteur

Carolina Gelen, Marion Richaud, Nico Schinco

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine rapide

Cuisiner pour ceux qu'on aime

Carolina Gelen trad. Marion Richaud

Paru le 03/09/2025

272 pages

Hachette

24,95 €

