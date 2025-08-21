L'écologie municipale racontée à celles et ceux qui n'y croyaient pas

A l'approche des élections municipales de 2026, le bilan des mairies écologistes en France. En 2020, en pleine crise sanitaire, une centaine de maires écologistes étaient élues. L'expression " vague verte " employée par les médias témoignait du caractère inédit de ce résultat. Dans un effet de balancier quasi immédiat, les opposants n'ont cessé de fustiger telle ou telle décision jugée clivante et annonciatrice de catastrophes à venir. Six ans plus tard, ceux-là attendent toujours l'effondrement de Bordeaux, Strasbourg, Lyon et de toutes les autres communes. Que s'est-il alors passé durant ce mandat ? Cet ouvrage, accompagné par la Fédération des élues verts et écologistes, en fait le récit. Du village d'une centaine d'âmes aux grandes métropoles, il prend en exemple quarante-quatre de ces territoires où l'écologie a donné leur direction aux politiques municipales et intercommunales. Lutte contre le dérèglement climatique, adaptation des territoires, mobilité, logement, solidarité, tranquillité publique, loisirs, jeunesse, école, développement économique, biodiversité, agriculture, lutte contre la pauvreté et les inégalités, participation citoyenne... Tous les pans de notre quotidien sont passés au crible des politiques et actions menées dans ces communes dont on peut dire qu'aucune n'était, au départ, un village d'irréductibles écolos. Alors que l'échelon communal est celui auquel les Françaises font le plus confiance, l'écologie municipale fait progresser une vision forte des transitions à mener, tout en apportant des solutions aux besoins du quotidien. Ce livre en fait la démonstration concrète, donnant à chaque page des raisons d'espérer.