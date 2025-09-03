Inscription
Mes bracelets et accessoires en plastique fou Girl power

Cokiyette

Un coffret proposant tout le matériel nécessaire à la création de 2 parures "Girl Power" et "Self Love" en plastique fou. Chacune d'elles comprend un pin's, un bracelet, une bague et un magnet. En complément : les accessoires pour créer son porte-clés "Super-héroïne" ! Matériel : 6 planches de plastique fou pour 13 modèles à colorier, breloques, perles, fils de jade, supports de pin's et de bagues, chaînette pour le porte-clés, livret de 8 pages présentant un pas à pas en images pour réaliser cette activité. Chaque parure a son ambiance colorée, propre à son thème.

Par Cokiyette
Chez Hachette

Auteur

Cokiyette

Editeur

Hachette

Genre

Perles et bijoux

Mes bracelets et accessoires en plastique fou Girl power

Cokiyette

Paru le 03/09/2025

Hachette

13,99 €

9782017319054
