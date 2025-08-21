Les traumas de l'âme

Un ouvrage sur les conséquences des traumatismes au niveau du corps, de l'émotionnel, du mental et de l'âme. Et si tu guérissais les traumatismes de ton âme pour être enfin libre et heureuse ? Chaque être humain est une âme incarnée qui connaît des blessures au cours de ses différentes incarnations. Ainsi, lorsque les mêmes épreuves se répètent inlassablement sans être conscientisées, elles entraînent une souffrance silencieuse et une si grande insécurité qu'il devient difficile de vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Dans cet ouvrage, tu partiras à la découverte de ton être le plus profond à travers ses 4 plans de conscience : le mental, le corps, les émotions et l'âme. En pratiquant les nombreux exercices pour identifier tes traumatismes et les libérer, tu retrouveras la paix et la sécurité intérieure. Il te sera alors possible de déployer l'être merveilleux qui sommeille en toi.