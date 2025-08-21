Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Les traumas de l'âme

Marie Sahuguede

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un ouvrage sur les conséquences des traumatismes au niveau du corps, de l'émotionnel, du mental et de l'âme. Et si tu guérissais les traumatismes de ton âme pour être enfin libre et heureuse ? Chaque être humain est une âme incarnée qui connaît des blessures au cours de ses différentes incarnations. Ainsi, lorsque les mêmes épreuves se répètent inlassablement sans être conscientisées, elles entraînent une souffrance silencieuse et une si grande insécurité qu'il devient difficile de vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Dans cet ouvrage, tu partiras à la découverte de ton être le plus profond à travers ses 4 plans de conscience : le mental, le corps, les émotions et l'âme. En pratiquant les nombreux exercices pour identifier tes traumatismes et les libérer, tu retrouveras la paix et la sécurité intérieure. Il te sera alors possible de déployer l'être merveilleux qui sommeille en toi.

Par Marie Sahuguede
Chez Exergue

|

Auteur

Marie Sahuguede

Editeur

Exergue

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les traumas de l'âme par Marie Sahuguede

Commenter ce livre

 

Les traumas de l'âme

Marie Sahuguede

Paru le 21/08/2025

340 pages

Exergue

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782361889890
9782361889890
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.