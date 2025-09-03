Inscription
Un Grand Week-end à Istanbul

Collectif, Hachette tourisme

Un guide pratique, complet et moderne. Cette année avec nouvelle charte carto et nouvelle maquette ! Nouveau : toutes les adresses placées sur les cartes ! Un zoom sur le Grand Bazar. Plus de restaurants ! Et toujours : Toutes les adresses et les activités préférées des Stanbouliotes ; Des programmes de 3 jours, que vous soyez déjà venu ou non à Istanbul ; Des balades, avec tout ce qu'il faut voir quartier par quartier ; Une vaste sélection de restaurants, bars... ; Un carnet d'adresses shopping et notre best of des boutiques branchées ; Un plan détachable où tous les sites et adresses sont localisés ; Un carnet pratique pour bien préparer son séjour et un choix d'hôtels pour tous les budgets.

Collectif, Hachette tourisme

Hachette

Turquie

Paru le 17/09/2025

176 pages

Hachette

10,95 €

Scannez le code barre 9782017310785
9782017310785
© Notice établie par ORB
