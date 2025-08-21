Né pour renaître

Le parcours médiumnique de Michel Dourthe, reconnu aujourd'hui dans le milieu spirituel pour ses facultés de médium, de magnétiseur, de coupeur de feu et de nettoyage des lieux. Quand la médiumnité fait irruption dans le quotidien de Michel, sa vie personnelle et son parcours professionnel basculent. A 42 ans, il vit un tsunami. Habité par des doutes récurrents, il consulte des confrères qui lui confirment qu'il est médium. Il se découvre ensuite coupeur de feu, puis magnétiseur en capacité de soulager. La communication avec les disparus s'invite régulièrement. Enfin on l'appelle parfois pour le nettoyage des maisons. Lors de la période de confinement, ses guides lui demandent d'écrire un livre pour témoigner, affirmant qu'ils lui enverront " quelqu'un " pour l'aider. A la fin d'une consultation d'hypnothérapie, Isabelle Busson lui annonce qu'elle se destine à l'écriture et plus particulièrement au récit de vie. Leur première séance d'écriture se tiendra un mois plus tard. Ce récit à quatre mains témoigne du parcours initiatique de Michel. Il délivre un message d'amour et de confiance destiné à tous ceux qui empruntent ce chemin singulier.