Les Sabiwabis Tome 1

REJOINS LES SABIWABIS ET EMBARQUE POUR LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TA VIE ! Si on te disait qu'il est possible de partir à la découverte d'un monde fantastique, peuplé de créatures incroyables et de lieux mystérieux, accompagné(e) par une bande de jeunes et sympathiques aventuriers, tu n'y croirais pas. C'est pourtant possible avec les Sabiwabis ! Ils sont sept, mais ils ont besoin d'un compagnon supplémentaire pour entreprendre leur quête. Ose ouvrir cette BD et deviens le ou la huitième Sabiwabi. Tu pourras alors crier à tue-tête, avec eux, leur cri de guerre : SABII, SABIII, SABIWABIIIIS !