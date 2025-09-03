Inscription
#Imaginaire

Les Sabiwabis Tome 1

Andreu Moreno, Gigisy, Zora S

ActuaLitté
REJOINS LES SABIWABIS ET EMBARQUE POUR LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TA VIE ! Si on te disait qu'il est possible de partir à la découverte d'un monde fantastique, peuplé de créatures incroyables et de lieux mystérieux, accompagné(e) par une bande de jeunes et sympathiques aventuriers, tu n'y croirais pas. C'est pourtant possible avec les Sabiwabis ! Ils sont sept, mais ils ont besoin d'un compagnon supplémentaire pour entreprendre leur quête. Ose ouvrir cette BD et deviens le ou la huitième Sabiwabi. Tu pourras alors crier à tue-tête, avec eux, leur cri de guerre : SABII, SABIII, SABIWABIIIIS !

Par Andreu Moreno, Gigisy, Zora S
Chez Hachette

|

Auteur

Andreu Moreno, Gigisy, Zora S

Editeur

Hachette

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Commenter ce livre

 

Les Sabiwabis Tome 1

Andreu Moreno, Gigisy trad. Zora S

Paru le 03/09/2025

56 pages

Hachette

12,99 €

ActuaLitté
9782017252603
