Timoté apprend l'anglais

Timoté apprend ses premiers mots d'anglais ! Timoté est un petit lapin qui, au fil des albums, partage sa vie avec ses copains et sa famille. Aujourd'hui, la classe de Timoté accueille Andrew, le professeur d'anglais. Comment dit-on " Bonjour " en anglais ? La classe apprend ses premiers mots (couleurs, animaux...) et ses premières phrases : " I like chicken " ; " The tee-shirt is blue ", mais aussi des chansons : " Head, shoulders, knees and toes " ou encore " If you are happy, clap your hands ". Une première initiation à l'anglais avec des QR codes pour répéter ! A découvrir ci-dessous et sur le site Lisez. com, un lien pour télécharger des activités et des fiches pédagogiques.