Dans un paysage automnal, au milieu des roseaux, Castor s'active et prépare des réserves. Aussi à l'aise dans l'eau que sur terre, il construit un barrage sur la rivière. On découvre ainsi son habitat naturel : la hutte dans laquelle loge sa famille, et les tunnels qui lui permettent de rejoindre le fil de l'eau. L'énergie déployée par cet animal aux incisives exceptionnelles est fascinante ! Le duo créatif reprend le principe de lecture ludique et interactive de la collection, grâce au jeu des rabats qui ménage un temps d'arrêt dans la narration, et une surprise à chaque double page.