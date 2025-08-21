Le Grand départ

Le grand écrivain breton rend hommage à l'épopée scientifique et tragique de Charcot et son équipage De retour de sa mission annuelle au Groenland, le navire explorateur le Pourquoi Pas ? est jeté sur les brisants, non loin de Reykjavik, au matin du 16 septembre 1936, au cours d'une épouvantable tempête. Ce fut un de ces grands drames de la mer - il y eut un seul rescapé. Jean-Baptiste Charcot, médecin, explorateur, qui fit construire et lancer le Pourquoi pas ? en 1907, a été pour la cause de l'exploration dans notre pays un entraîneur merveilleux. Passionné par la navigation dans les banquises, celles du Grand Nord après celles du Grand Sud, il a popularisé l'univers des expéditions et des découvertes lointaines. Et y a laissé sa vie. Ce récit rend hommage aux membres de l'équipage et à la personnalité du commandant Charcot. Préface d'Eric Auphan, président de l'Association des Amis d'Henri Queffélec Retrouvez les grands succès d'Henri Queffélec chez Pocket