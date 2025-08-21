Inscription
#Roman jeunesse

L'école des voleurs

Anaïs Papillon, J. J. Arcanjo

ActuaLitté
Quand un pickpocket surdoué intègre une école de voleurs, tout peut arriver... Gabriel, 12 ans, vit de rapines pour aider sa grand-mère à les nourrir tous les deux. Jusqu'au jour fatidique où on le prend la main dans le sac. Mais au lieu d'être arrêté, Gabriel est invité par le mystérieux M. Crooke à intégrer une école... un peu spéciale. Au nom d'une noble cause, on enseigne là la contrefaçon, le vol à la tire et même la " crim-nastique " - en toute loyauté, bien entendu. Le jeune pickpocket découvre un monde impitoyable dans lequel " Méritants " et " Héritiers " s'affrontent. Lui, il a forgé son expérience tout seul et il ne doit rien à personne. Du moins c'est ce qu'il croit... Dans cet univers de faux-semblants, tout ce que Gabriel pensait savoir sur le bien et le mal - et sur son histoire - se brouille. Il n'a d'autre choix que de se lier à ses nouveaux " amis " pour se bâtir une nouvelle famille. Mais peut-on vraiment faire confiance à des escrocs ?

Paru le 21/08/2025

400 pages

8,30 €

9782266345262
