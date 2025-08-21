L'école des voleurs

Quand un pickpocket surdoué intègre une école de voleurs, tout peut arriver... Gabriel, 12 ans, vit de rapines pour aider sa grand-mère à les nourrir tous les deux. Jusqu'au jour fatidique où on le prend la main dans le sac. Mais au lieu d'être arrêté, Gabriel est invité par le mystérieux M. Crooke à intégrer une école... un peu spéciale. Au nom d'une noble cause, on enseigne là la contrefaçon, le vol à la tire et même la " crim-nastique " - en toute loyauté, bien entendu. Le jeune pickpocket découvre un monde impitoyable dans lequel " Méritants " et " Héritiers " s'affrontent. Lui, il a forgé son expérience tout seul et il ne doit rien à personne. Du moins c'est ce qu'il croit... Dans cet univers de faux-semblants, tout ce que Gabriel pensait savoir sur le bien et le mal - et sur son histoire - se brouille. Il n'a d'autre choix que de se lier à ses nouveaux " amis " pour se bâtir une nouvelle famille. Mais peut-on vraiment faire confiance à des escrocs ?