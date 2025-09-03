Inscription
#Imaginaire

Un petit pas pour l'homme, un croche-patte pour l'humanité Tome 1

Libon

ActuaLitté
Les origines des plus grandes découvertes de l'Humanité vues par Libon ! Avec une nouvelle couverture et des pages inédites introduisant Monsieur Jesaistout. Dans ce recueil d'histoires, Libon nous propose sa propre analyse des grands moments qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Peut-être que vous ne saviez pas que la découverte des mathématiques est due à un simple accident de chasse ? Qu'un lit bien mou est à l'origine de la conquête spatiale ? Grâce à Libon vous découvrirez tous les secrets les mieux gardés de l'Humanité ! Tout ce qui n'est pas faux dans cet ouvrage est entièrement vrai. Nouvelle édition

Par Libon
Chez Fluide Glacial

|

Auteur

Libon

Editeur

Fluide Glacial

Genre

Humour

Un petit pas pour l'homme, un croche-patte pour l'humanité Tome 1

Libon

Paru le 03/09/2025

56 pages

Fluide Glacial

13,90 €

9791038209046
© Notice établie par ORB
