#Roman francophone

Etreintes

Dominique Fortier, Anne Michaels

Un livre poétique inoubliable par l'une des plus grandes autrices canadiennes actuelles. " Un livre lumineux porté d'un bout à l'autre par la grâce. " Les Echos " Un envoûtant livre-poème. " Télérama Cambrai 1917. Sur un champ de bataille, John, un soldat, gît à terre à la suite d'une explosion, incapable de bouger ou de sentir ses membres. Il voit ses souvenirs défiler avant de s'évanouir dans une tempête de neige. Nord du Yorkshire 1920. John revient de la guerre vivant mais amputé d'une jambe. Il retrouve sa femme Helena, une artiste. Il reprend son activité de photographe et s'efforce de continuer à vivre. Mais le passé fait irruption avec insistance dans le présent, alors que des fantômes apparaissent sur des clichés, des visages qu'il ne se souvient pas avoir photographiés. Ainsi commence un récit sur quatre générations, une série d'histoires interconnectées sur près d'un siècle, tissant un texte pareil à un morceau de musique dont chaque mouvement répéterait un certain nombre de motifs, et ses variations : les liens qui unissent les êtres, dans la vie comme dans la mort ; la fugacité de l'existence ; la différence entre savoir et comprendre ; l'art comme une forme d'amour. " Un poème sur la mémoire et l'intimité entre les aimés. " Libération " Un livre magistral. " L'Humanité " Un envoûtant livre-poème. " Télérama " Un livre lumineux porté d'un bout à l'autre par la grâce. " Les Echos

Par Dominique Fortier, Anne Michaels
Chez 10/18

|

Auteur

Dominique Fortier, Anne Michaels

Editeur

10/18

Genre

Littérature anglo-saxonne

Etreintes

Anne Michaels trad. Dominique Fortier

Paru le 21/08/2025

240 pages

10/18

8,60 €

9782264086402
