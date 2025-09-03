Un amour né sous les étoiles est éternel. Quand Alina croise Chase, son amour d'enfance qu'elle n'a jamais vraiment oublié, son monde vacille. Ensemble, ils avaient partagé des rires, des secrets, des rêves, un lien unique... jusqu'à ce que Chase disparaisse, brisant son coeur au passage. Aujourd'hui, il est de retour, prêt à tout pour réparer ses erreurs. Pourtant, Alina hésite. Si aimer Chase est presque instinctif, elle connaît aussi ses cicatrices, ses peurs et sa propension à tout faire voler en éclats. Mais Alina a reconstruit sa vie, enfouissant le souvenir de l'âme tourmentée de Chase au plus profond d'elle-même. Alors pourquoi la présence de son premier amour ravive-t-elle des sentiments qu'elle pensait définitivement enterrés ? Peut-elle accorder une seconde chance à Chase, au risque de tout perdre à nouveau ? A propos de l'autrice : Ecrivaine passionnée et lectrice assidue, Emily McIntire met un point d'honneur à rendre ses récits émouvants et captivants. Ses romances mettent en scène des personnages profondément humains.