Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

L'Invisible madame Orwell

Carine Chichereau, Anna Funder

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pourquoi la femme de George Orwell a-t-elle été exclue de l'histoire ? L'invisible Madame Orwell restaure la vérité sur Eileen O'Shaughnessy, injustement éclipsée au profit de son mari. Ecrasée par les obligations familiales, Anna Funder se réfugie dans les oeuvres de George Orwell, son auteur fétiche. Elle dévore ses biographies jusqu'à remarquer une absence criante. Dans l'ombre du géant, une femme est passée sous silence. Son nom ? Eileen O'Shaughnessy. Comment et pourquoi l'a-t-on rayée de l'histoire ? Anna Funder s'invite chez les Orwell, s'interroge sur ce qui fait un grand écrivain. Le travail, bien sûr, mais surtout un quotidien délesté des contraintes que l'épouse modèle aplanit comme par enchantement. De la guerre civile espagnole aux nuits blanches à peaufiner les manuscrits, Eileen est partout, essentielle à chaque livre, héroïque sur chaque front. L'invisible Madame Orwell est le roman vrai d'une femme brillante, délibérément effacée au profit d'un mythe. Refusant la version officielle, Anna Funder redonne une voix à celle qui l'avait perdue et mène une réflexion sans concession sur la condition de la femme. Eileen O'Shaughnessy ne sera désormais plus réduite au rôle de subalterne. " Le récit d'une formidable enquête. " Le Point " Un roman totalement étincelant. " ELLE

Par Carine Chichereau, Anna Funder
Chez 10/18

|

Auteur

Carine Chichereau, Anna Funder

Editeur

10/18

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Invisible madame Orwell par Carine Chichereau, Anna Funder

Commenter ce livre

 

L'Invisible madame Orwell

Anna Funder trad. Carine Chichereau

Paru le 21/08/2025

528 pages

10/18

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782264084453
9782264084453
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.