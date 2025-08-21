Pourquoi la femme de George Orwell a-t-elle été exclue de l'histoire ? L'invisible Madame Orwell restaure la vérité sur Eileen O'Shaughnessy, injustement éclipsée au profit de son mari. Ecrasée par les obligations familiales, Anna Funder se réfugie dans les oeuvres de George Orwell, son auteur fétiche. Elle dévore ses biographies jusqu'à remarquer une absence criante. Dans l'ombre du géant, une femme est passée sous silence. Son nom ? Eileen O'Shaughnessy. Comment et pourquoi l'a-t-on rayée de l'histoire ? Anna Funder s'invite chez les Orwell, s'interroge sur ce qui fait un grand écrivain. Le travail, bien sûr, mais surtout un quotidien délesté des contraintes que l'épouse modèle aplanit comme par enchantement. De la guerre civile espagnole aux nuits blanches à peaufiner les manuscrits, Eileen est partout, essentielle à chaque livre, héroïque sur chaque front. L'invisible Madame Orwell est le roman vrai d'une femme brillante, délibérément effacée au profit d'un mythe. Refusant la version officielle, Anna Funder redonne une voix à celle qui l'avait perdue et mène une réflexion sans concession sur la condition de la femme. Eileen O'Shaughnessy ne sera désormais plus réduite au rôle de subalterne. " Le récit d'une formidable enquête. " Le Point " Un roman totalement étincelant. " ELLE