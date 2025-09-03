S'il pouvait aimer, il l'aimerait, elle. Zaïon est le garde du corps de Lune Belfeuil, une brillante inventrice en robotique et héritière d'un couple de scientifiques visionnaires. Si sa cliente Charnelle ne cesse de flirter avec lui, Zaïon reste insensible à son charme, et pour cause : il est un Acharnel, dénué d'émotions et condamné à vivre sans connaître l'amour. Leurs destins n'auraient jamais dû se croiser autrement que par devoir, mais un étrange accident vient tout bouleverser. Zaïon se met soudain à ressentir et, malgré les lois qui condamnent toute relation entre Charnels et Acharnels, il ne peut ignorer le désir et les sentiments interdits qu'il éprouve pour Lune. Alors que sa cliente entame son année d'alliance, une période cruciale pour rencontrer l'amour et sceller son avenir, Zaïon se retrouve face à un dilemme déchirant : braver les lois pour suivre son coeur, ou renoncer à celle qui fait naître en lui l'impossible ? A propos de l'autrice : Originaire de Guyane française, Rose Valder est une autrice de dystopie et chroniqueuse littéraire connue sous le nom de "La Critique Rose" . Amoureuse de l'imaginaire et de l'écriture depuis son plus jeune âge, elle invente très vite des fanfictions qui mettent en scène Diddl, Diddlina et des Pokémon ! Plus tard, elle s'intéresse au monde de la lecture et se découvre des goûts éclectiques allant de la fantasy aux thrillers en passant par la romance.