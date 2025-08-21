Inscription
#Essais

La vérité vous rendra libre

Charles Gave

ActuaLitté
Le premier essai inédit de Charles Gave depuis 10 ans. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin s'écroule. Peu de temps après l'Union Soviétique est dissoute. La guerre froide est finie, l'économie de marché et la démocratie l'emportent sur la technocratie et le totalitarisme. L'avenir s'annonce tout à la fois paisible et prospère. Trente-quatre ans plus tard, où en sommes-nous ? La guerre a ravagé la Serbie, l'Irak, la Syrie, le Yémen, la Libye, le Soudan et fait rage en Ukraine et au Moyen-Orient. Les situations financières de bien des pays (dont les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne) sont désespérées, partout en Occident les peuples grondent, le système monétaire international fondé sur le dollar est remis en question, l'écart des revenus s'est creusé comme jamais entre les plus riches et les plus pauvres... " Et je ne peux pas m'empêcher de me demander : mais que s'est-il produit en un peu plus de trente ans pour que nous soyons passés de ce qui apparaissait comme des matins qui chantent à ce crépuscule sanglant dans lequel nous nous enfonçons ? C'est à cette question que je vais essayer de répondre ". Charles Gave

Par Charles Gave
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Charles Gave

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Ouvrages généraux

La vérité vous rendra libre

Charles Gave

Paru le 21/08/2025

192 pages

Librairie Académique Perrin

8,00 €

9782262110840
© Notice établie par ORB
