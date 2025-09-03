Adieu l'inflammation

Vous avez le ventre gonflé ? Vous vous sentez irritable, stressé ou fatigué ? Savez-vous qu'une inflammation chronique peut se cacher derrière tout cela, et qu'il vous faut réapprendre à bien manger pour retrouver le contrôle de votre corps ? Prise de poids, problèmes de peau, pathologies telles que le diabète, l'hypothyroïdie, la sclérose en plaques, le cancer ou la dépression : autant de maux qui peuvent être dus à une inflammation chronique. Sandra Monino l'a vérifié auprès des milliers de patients qu'elle a accompagnés : une alimentation adaptée, des habitudes saines et une bonne gestion des émotions sont essentielles pour lutter contre l'inflammation et recouvrer la santé. Dans ce livre, la spécialiste nous donne tous les conseils et astuces pour identifier, prévenir et combattre l'inflammation. Et, parce que dire adieu à l'inflammation ne signifie pas renoncer à se faire plaisir, elle propose un défi anti-inflammatoire complet avec des recettes saines, faciles, rassasiantes et délicieuses. Un manuel indispensable pour améliorer votre santé et changer votre vie grâce à la nutrition, la médecine du futur. Traduit de l'espagnol (Espagne) par Judith Vernant A propos de l'autrice : Sandra Monino est diététicienne et nutritionniste intégrative, diplômée de l'université d'Alicante. Elle est spécialisée dans l'inflammation, la nutrition clinique et la perte de poids.