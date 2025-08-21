Inscription
#Essais

Les lieux secrets du pouvoir

Sébastien Le Fol

ActuaLitté
Les pouvoirs de l'ombre . Après le succès public et critique de " Les lieux du pouvoir. Histoire secrète et intime de la politique ", Sébastien Le Fol reprend la formule qui a fait son succès : réunir les plus belles plumes de la presse française pour raconter le pouvoir autrement. En décrivant et racontant les lieux emblématiques où s'exercent l'autorité et où se prend la décision. Après les lieux célèbres, priorité a été donnée cette fois aux lieux méconnus mais tout aussi (si ce n'est plus) déterminants. Chaque contribution offre un récit à la fois très informé, riche en révélations et particulièrement bien écrit. Une autre histoire du véritable pouvoir. . En voici l'alléchant sommaire : - Le bureau des anciens présidents : Nathalie Schuck - Le secrétariat général de l'Elysée : Guillaume Tabard - Beauvau, politique et confidentiel : Tugdual Denis - La mairie de Marseille : Franz-Olivier Giesbert - Montretout : Olivier Beaumont - Bercy : Corinne Lhaïk - La DGSE : Rémi Kaufer - Le GIGN : Jean-Dominique Merchet - La rue Nélaton (ancien siège de la DST) : Olivier Brun - L'Hôtel de Salm (palais de la Légion d'honneur) : Sylvain Fort - La Banque de France : François Miguet - Sciences Po : Etienne Girard - Gallimard : Jérôme Dupuis - La salle à manger des Goncourt : Sébastien Le Fol - L'Académie française : Louis-Henri de La Rochefoucauld - L'Ami Louis : Jérôme Béglé - Le Grand Orient de France : Jacques Ravenne - La voiture de course du Tour de France : Florent Baracco - Le défilé de mode : Gilles Denis - La librairie Galignani : Marie-Dominique Lelièvre - La grande mosquée de France : Farid Alilat

Par Sébastien Le Fol
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Sébastien Le Fol

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Ouvrages généraux

Les lieux secrets du pouvoir

Sébastien Le Fol

Paru le 21/08/2025

400 pages

Librairie Académique Perrin

23,00 €

ActuaLitté
9782262103163
© Notice établie par ORB
