L'autre seconde guerre mondiale 1937-1945

La guerre de l'Asie-Pacifique racontée par ceux qui la vécurent. En France, si les ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale sont légion, force est de constater que très peu d'entre eux s'intéressent en particulier à la guerre de l'Asie-Pacifique - expression qui désigne les affrontements entre Alliés et Japonais menés jusqu'en 1945 sur le théâtre dit " oriental ". Pourtant, les attaques et combats sur cette partie du globe furent loin d'être anecdotiques (Pearl Harbor, Midway, Okinawa...). Combien de Français savent par exemple qu'au moins 3 000 de leurs compatriotes - militaires et civils - périrent aux mains des Japonais, pour la grande majorité entre mars et septembre 1945, alors que la France était déjà libérée, et la guerre européenne terminée en mai ? C'est ce vide historiographique majeur qu'entend combler Jean-Louis Margolin avec cette étude totalement inédite en langue française. De la guerre sino-japonaise en 1937 aux bombardements atomiques de Nagasaki et Hiroshima en 1945, l'auteur nous fait (re)découvrir un pan essentiel de notre histoire et, surtout, nous permet d'entendre la voix de ceux qui la firent à travers plus de cent témoignages : ceux de militaires - simples soldats aussi bien qu'officiers supérieurs - et de civils ; d'hommes et de femmes ; d'enfants et d'adultes ; d'urbains et de ruraux ; de victimes et de bourreaux, etc. Et, bien sûr, les appartenances nationales les plus diverses sont représentées : des Japonais, des Chinois, des Philippins, des Américains, des Britanniques, des Néerlandais, des Australiens ou encore des Coréens. Leurs propos sont, pour la première fois, retranscrits en français. Une anthologie polyphonique primordiale.