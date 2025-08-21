Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025

L'autre seconde guerre mondiale 1937-1945

Jean-Louis Margolin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La guerre de l'Asie-Pacifique racontée par ceux qui la vécurent. En France, si les ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale sont légion, force est de constater que très peu d'entre eux s'intéressent en particulier à la guerre de l'Asie-Pacifique - expression qui désigne les affrontements entre Alliés et Japonais menés jusqu'en 1945 sur le théâtre dit " oriental ". Pourtant, les attaques et combats sur cette partie du globe furent loin d'être anecdotiques (Pearl Harbor, Midway, Okinawa...). Combien de Français savent par exemple qu'au moins 3 000 de leurs compatriotes - militaires et civils - périrent aux mains des Japonais, pour la grande majorité entre mars et septembre 1945, alors que la France était déjà libérée, et la guerre européenne terminée en mai ? C'est ce vide historiographique majeur qu'entend combler Jean-Louis Margolin avec cette étude totalement inédite en langue française. De la guerre sino-japonaise en 1937 aux bombardements atomiques de Nagasaki et Hiroshima en 1945, l'auteur nous fait (re)découvrir un pan essentiel de notre histoire et, surtout, nous permet d'entendre la voix de ceux qui la firent à travers plus de cent témoignages : ceux de militaires - simples soldats aussi bien qu'officiers supérieurs - et de civils ; d'hommes et de femmes ; d'enfants et d'adultes ; d'urbains et de ruraux ; de victimes et de bourreaux, etc. Et, bien sûr, les appartenances nationales les plus diverses sont représentées : des Japonais, des Chinois, des Philippins, des Américains, des Britanniques, des Néerlandais, des Australiens ou encore des Coréens. Leurs propos sont, pour la première fois, retranscrits en français. Une anthologie polyphonique primordiale.

Par Jean-Louis Margolin
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Jean-Louis Margolin

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'autre seconde guerre mondiale 1937-1945 par Jean-Louis Margolin

Commenter ce livre

 

L'autre seconde guerre mondiale 1937-1945

Jean-Louis Margolin

Paru le 21/08/2025

464 pages

Librairie Académique Perrin

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782262037406
9782262037406
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.