Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

CoDeck Challenge

Dalloz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
100 cartes pour tester vos connaissances en droit entre amis : êtes-vous prêts pour le Codeck Challenge ? Lancez-vous dans une course contre la montre avec 100 cartes "questions-réponses" pour tester vos connaissances juridiques dans une édition mise à jour ! Puis découvrez vos forces et vos faiblesses dans ces 10 matières : - Droit civil et droit des personnes, - Droit des obligations, - Droit de la famille et Droit des biens - Droit constitutionnel - Droit pénal et Procédure pénale - Histoire du droit - Droit européen - Droit administratif - Droit des affaires - Droit social A vos cartes ! Envie d'aller plus loin ? Découvrez les extensions Grand O' CRFPA et Droit des oblig'.

Par Dalloz
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Dalloz

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Histoire du droit

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur CoDeck Challenge par Dalloz

Commenter ce livre

 

CoDeck Challenge

Dalloz

Paru le 21/08/2025

Editions Dalloz

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782247243389
9782247243389
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.