100 cartes pour tester vos connaissances en droit entre amis : êtes-vous prêts pour le Codeck Challenge ? Lancez-vous dans une course contre la montre avec 100 cartes "questions-réponses" pour tester vos connaissances juridiques dans une édition mise à jour ! Puis découvrez vos forces et vos faiblesses dans ces 10 matières : - Droit civil et droit des personnes, - Droit des obligations, - Droit de la famille et Droit des biens - Droit constitutionnel - Droit pénal et Procédure pénale - Histoire du droit - Droit européen - Droit administratif - Droit des affaires - Droit social A vos cartes ! Envie d'aller plus loin ? Découvrez les extensions Grand O' CRFPA et Droit des oblig'.