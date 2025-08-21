Depuis 50 ans, la Bible de la Finance d'entreprise ! Ecrit par deux, ancien ou actuel, banquiers d'affaires, investisseurs, professeurs à HEC Paris, " Le Vernimmen " est le manuel de gestion couvrant l'ensemble des domaines de la finance d'entreprise en partant à la fois de l'analyse des données comptables et des techniques de marché pour conduire à une analyse rigoureuse de toute décision financière sous ses aspects théoriques et pratiques. Véritable outil pédagogique , chaque chapitre de l'ouvrage est suivi d'un résumé, de questions et d'exercices actualisés avec leurs corrigés, et d'une bibliographie sélective. Finance d'entreprise 2026 tient compte des dernières actualités et évolutions ayant des effets sur l'économie, les marchés et la pratique de la finance d'entreprise, tels le retour de l'inflation et ses conséquences pour la gestion des entreprises ou la profusion de produits financiers pour les entreprises intégrant des dimensions environnementales, sociales et de gouvernance (obligations durables, vertes, sociales, prêts bancaires durables...). Egalement, la totalité des tableaux statistiques annuels sont renouvelés. Les exemples sont aussi actualisés en tenant compte des dernières évolutions de marché. Avec plus de 200 000 exemplaires vendus , une parution annuelle garantissant une mise à jour de l'ensemble des nouveautés fiscales, juridiques, financières, boursières et comptables de l'année écoulée et de ses tableaux statistiques, le Vernimmen 2026 est plus que jamais la référence absolue pour les professionnels et les étudiants de la finance .