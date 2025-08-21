Inscription
#Essais

Main basse sur l'Education nationale

Joachim Le Floch-Imad

ActuaLitté
Chute du niveau, mépris de la transmission, explosion des violences, entrisme militant, crise des vocations. Où va l'école ? Les réformes se succèdent. L'effondrement se poursuit. Comment l'expliquer ? Quelle est la responsabilité de l'Etat profond ? L'Education nationale peut-elle encore être réformée ? Et à quelle fin ? Voici l'autopsie d'un chaos annoncé. Voici comment sauver notre école. La "crise de l'école" est d'abord et avant tout une crise du politique, affirme Joachim Le Floch-Imad. Dépourvus de vision, de courage et de sens du temps long, les ministres de l'Education nationale abdiquent aussitôt nommés, lorsqu'ils n'aggravent pas la situation. Pendant ce temps, un Etat dans l'Etat, mêlant bureaucrates installés, experts autoproclamés, syndicats, associations et lobbies, en profite pour prendre le pouvoir et imposer des choix éducatifs aux antipodes des besoins réels des élèves et des attentes des Français. Interrogeant enseignants et hauts fonctionnaires, scrutant réformes et contre-réformes, confrontant rapports et directives, Joachim Le Floch-Imad dévoile l'envers du décor et décrypte les mécanismes de la ruine. Comment enrayer et renverser cette catastrophe nationale ? Une enquête détonante. Un livre de vérité.

Par Joachim Le Floch-Imad
Chez Cerf

|

Auteur

Joachim Le Floch-Imad

Editeur

Cerf

Genre

Education nationale

Main basse sur l'Education nationale

Joachim Le Floch-Imad

Paru le 21/08/2025

274 pages

Cerf

20,90 €

ActuaLitté
9782204157759
© Notice établie par ORB
